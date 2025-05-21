Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Он объединит активности и уличные фестивали более чем на 400 площадках города. Все это, уверен, удивит и порадует жителей и гостей столицы. Запланировано много мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, караоке и гастрономические мастер-классы, а также масштабный маркет локальных товаров проекта "Сделано в Москве", – отметил мэр.

По его словам, арт-павильоны, концерты, кинопоказы и сеансы катания на роллердроме пройдут в Репинском сквере и еще на 12 локациях. Каждые выходные гостей парков ждут танцы, музыка, караоке под открытым небом и фестиваль "Парковая симфония".

Винтажный маркет развернется в музее-заповеднике "Коломенское", а на улицах столицы состоится фестиваль "Сады и цветы". Также юные жители и гости города смогут принять участи в турнире "Дельфины и акулы", покататься на надувных водных горках и искусственной волне.

"Для любителей спорта организуют тренировки по различным направлениям в парках, скверах, на фестивальных площадках "Московских сезонов", пляжных зонах отдыха и крышах районных центров "Место встречи", – отметил Собянин.

Масштабный проект "Лето в Москве" продлится 3 месяца, сообщает портал мэра и правительства города. Он стартует 1 июня. В частности, фестиваль "Сады и цветы" будет идти до 7 сентября. В рамках фестиваля площадки в столице станут цветущими садами, а на улицах города появятся редкие растения.

Гастрономические и исторические фестивали, маркеты и пленэры

Одним из главных гастрономических мероприятий год станет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Он продлится с 30 мая по 8 июня. Рыбные корнеры заработают на Школьной улице, а в торговых шале можно будет купить различные виды рыбы и морепродукты.



С 11 по 15 июня горожане станут свидетелями исторических событий от Античности до Великой Отечественной войны в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Дети и их родители смогут подержать в руках меч и сесть за ткацкий станок.



Фестиваль "Вкусы России" состоится с 14 по 24 августа – здесь можно будет попробовать национальную кухню народов России и узнать о главных блюдах разных городов страны, от Калининграда до Владивостока.

Винтажный маркет в "Коломенском" позволит горожанам и гостям Москвы не только увидеть предметы советской и дореволюционной эпохи, но и приобрести некоторые артефакты. Здесь же ожидается масштабная программа при участии историков и коллекционеров. Москвичам расскажут о фоторемесле времен пленочных фотоаппаратов, включат граммофонные записи 1920-х годов и многое другое.

Летний клуб будет работать на Тверском бульваре с 1 июня по 7 сентября. Здесь можно будет воспользоваться скалодромом и игровыми зонами, посетить бьюти-траки, поп-апы, оранжереи и лекторий.

Также в это же время на Страстном бульваре состоится пленэр "Улица. Искусство", в ходе которого ожидаются мастер-классы, выставки арт-объектов, уроки живописи в арт-мастерской и перформансы художников. При этом участники конкурса "Московская жизнь в летний период" распишут необычные арт-объекты: арки, шары и торшеры.

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" москвичи и гости города погрузятся в прошлое в интерактивном формате. Летом 2024 года этот фестиваль посетили свыше 700 тысяч человек, которые побывали на территориях 40 усадеб. Фестиваль также провели и зимой.

Летом текущего года в Москве ожидается фестиваль "Ледяной московский чай", который включит в себя свыше 500 гастрономических заведений. Напиток готовится по оригинальным рецептам – чай можно будет найти также в популярных торговых сетях, сувенирных магазинах и других точках столицы.

С 25 мая по 7 сентября в туристических местах столицы будут работать арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Здесь можно будет приобрести более 70 тысяч товаров локальных производителей – от одежды и косметики до детских игрушек и продуктов питания. Главной площадкой станет "Зеленый маркет" на Болотной площади.

Театральные и цирковые мероприятия

Фестиваль "Театральный бульвар – 2025" состоится с 1 июня по 31 августа на 14 городских площадках. Ожидается, что там представят более 600 постановок. В них примут участие более 3 тысяч артистов со всего мира.

Также в 9-й раз в столице состоится Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". Он пройдет на манеж Большого московского цирка на проспекте Вернадского, крупнейшего цирка Европы. С 17 по 20 июля запланированы основные мероприятия, а до 17 августа зрители смогут насладиться гала-шоу победителей.

В рамках "Лета в Москве" заработает цирк шапито, его конструкции разместят в нескольких местах столицы. Зрителей порадуют воздушные гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры. Также ожидаются номера с животными.

С 31 мая по 1 июня в парке искусств "Музеон" ожидается Московский детский фестиваль искусств "Небо". Он пройдет в столице уже в третий раз. Фестиваль объединит разные виды искусств (театр, цирк, музыка, танец), а также науку, литературу и архитектуру. На 12 площадках пройдет около 90 различных постановок. Гости смогут увидеть их с 11:00 до 20:00, вход на все мероприятия свободный.

21 и 22 июня в парке "Зарядье" пройдет фестиваль "Театральные выходные". Программа фестиваля приурочена к 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят спектакли Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Российского академического молодежного театра, Московского театра "Современник", Центрального академического театра Российской армии и театра "Практика" и других.

Мероприятия в честь Дня защиты детей и Дня семьи, любви и верности

Кроме того, 1 июня в "Коломенском" отпразднуют Международный день защиты детей. В этом году исполняется 50 лет фильму "Приключения Буратино", поэтому праздник в этот раз проведут в честь культового персонажа писателя Алексея Толстого.

В это же время День защиты детей отметят в парке "Зарядье". Каждый участник сможет попробовать себя в роли физика, химика, биолога или инженера. Гостей также ждет большой квест, созданный совместно с учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В начале июля в музее-заповеднике "Царицыно" жители отметят День семьи, любви и верности. Этот фестиваль в 2025 году проходит в 11-й раз.

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный к этому же празднику, пройдет 5 и 6 июля в саду имени Н. Э. Баумана. Гостей ждут творческие мастер-классы, благотворительный квест, беспроигрышная лотерея и фотозоны для летних снимков. Для детей обустроят игровую зону.

На площадке "Пушистый друг" гости смогут познакомиться с животными из приютов и выбрать себе питомцев. Также откроется благотворительная ярмарка, все средства от продаж которой направят на помощь подопечным столичных НКО.

Музыка, кино и фотовыставки

С 1 июня по 7 сентября на Чистопрудном бульваре пройдет фестиваль "Улица. Танцы", где можно будет научиться научиться брейк-дансу, хип-хопу, фанку, шаффлу и латино.

28 и 29 июня в парке "Зарядье" ожидается фестиваль "Новая классика" в честь 125-летия со дня рождения пианиста и композитора-авангардиста Александра Мосолова, а фестиваль "Москва. Музыка машин", который пройдет в этом же парке, свяжет две музыкальные эпохи – авангардную столицу начала XX века и сегодняшний город.

С 28 по 31 августа на территории Парка Горького пройдет фестиваль "Горький +", а темой мероприятия в этом году станет "Горький + Чехов". Гостей ждут театральные постановки, выставки и инсталляции, театральная лаборатория, музыкальная программа и цирковое шоу. В прошлом году фестиваль охватил 18 площадок.

В июне в Москве пройдет 4-й Московский джазовый фестиваль, один из самых масштабных подобных фестивалей мира и самый большой джазовый фестиваль России. 9 и 15 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского проведут церемонии открытия и закрытия, а сами мероприятия в рамках фестиваля пройдут с 10 по 14 июня в саду "Эрмитаж", "Зарядье", парке искусств "Музеон", на ВДНХ и в "Царицыне".

Гостей ждет более 400 часов живой музыки в исполнении более 1 000 музыкантов. Также с 2 июня по 6 июля пройдет 3-й Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье".

С 1 июня по 7 сентября в атмосферном пространстве парка под стеклянной корой будут проходить кинопоказы в рамках фестиваля "Кинолето в "Зарядье". Зрители увидят шедевры отечественного кинематографа, созданные Владимиром Меньшовым, Татьяной Лиозновой, Кареном Шахназаровым, Григорием Александровым, Михаилом Калатозовым, Аллой Суриковой и другими.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" две фотовыставки будут организованы на Цветном бульваре. Их посвятят 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Соломина и 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Зельдина.

Патриотические мероприятия и акции в честь юбилея Победы

Масштабный патриотический проект в честь 80-летия Победы подготовлен для всех посетителей Парка Победы. Там гостей ждут квесты, пешеходные и автобусные экскурсии с профессиональными гидами, а также экскурсии на ретроавтомобилях. Здесь же можно будет поиграть в городки, шахматы и лазертаг, а также собрать солдатский вещмешок, написать письмо на фронт и многое другое.

21 и 22 июня в городе состоятся акции "Линия памяти" на Крымской набережной парка искусств "Музеон" и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду. В рамках первой акции Крымскую набережную озарит свет 1 418 свечей, по числу дней войны.

А в ходе акции "Вахта памяти. Вечный огонь" все желающие могут вспомнить о событиях июня 1941 года и почтить память павших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в 04:00 прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.

Мероприятия и события в парках, а также молодежные фестивали

С наступлением лета свыше 50 парков Москвы ожидают более 55 миллионов гостей, для которых подготовили широкую фестивальную программу. В зеленых зонах города состоится свыше 10 тысяч локальных мероприятий, включая зарядки по утрам, тренировки, вечеринки, постановки, танцы, караоке и многое другое.

В частности, фестиваль "Парковая симфония" объединит музыкальные ритмы разных жанров. Кроме того, горожане смогут посетить гастрономические мероприятия в парках.

С 9 июня по 19 июля в кинопарке "Москино" заработает лагерь "Молодежь Москвы". Смены посвятят КВН, вокалу, музыке, кино, продюсированию, оригинальному жанру и организации мероприятий. Завершающий заезд пройдет в формате фестиваля "Арт-квартал", на котором состоится открытый масштабный гала-концерт, объединяющий все направления.

Также в 4-й раз состоится патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето". Он пройдет с 28 июня по 4 августа. Площадкой станет территория базы отдыха "Красная гвоздика". Участников ждут 6 тематических смен, которые объединят спортсменов, студенческое самоуправление, молодых специалистов, столичных волонтеров и так далее.

На всех сменах также будут учить оказывать первую медицинскую помощь, противостоять огню, обеспечивать безопасность себе и близким в условиях чрезвычайной ситуации. Подать заявку на участие могут жители города в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта на портале "Молодежь Москвы".

В честь Дня молодежи в столице ожидается большое количество мероприятий – от мастер-классов и интеллектуальных игр до творческих концертов и акций. Главные события пройдут в парке "Ходынское поле" 28 и 29 июня. Посетителей ждут обучающие лекции, тренинги и мастер-классы, ярмарка вакансий, соревнования по различным видам спорта.

Также в городе проведут летний Кубок лиги КВН "Молодежь Москвы" и турнир "Космический баскетбол", в котором примут участие молодежные команды. С 25 мая по 7 сентября на Болотной площади пройдет фестиваль "Молодежная точка". В его программу войдут большие открытые дискотеки, мастер-классы по скетчингу, рисованию на воде и спортивные занятия.

Спортивные мероприятия

Фестиваль городских видов спорта ожидается с 29 мая по 7 сентября. Все лето горожан в столичных парках ждут спортивные тренировки и развлекательные мероприятия.

С 31 мая по 31 августа пройдет проект "Лето. Пляж. Московский спорт". В рамках проекта в местах пляжного отдыха по выходным будут проводить тренировки по зумбе, стретчингу, функциональному тренингу, пляжному волейболу, йоге и фитроку. Кроме того, будет возможность поиграть в тетербол, фрисби и пляжный теннис.

С 31 мая по 7 сентября ожидаются тренировки нового сезона проекта "Спортивные выходные", что позволит горожанам бесплатно заняться спортом под руководством спортсменов-профессионалов. Мероприятия пройдут по выходным на более чем 50 площадках, а также в онлайн-режиме. С 1 июня по 30 сентября состоится сезон бесплатных тренировок в рамках проекта "Мой спортивный район".

С 1 июня по 7 сентября у гостиницы "Метрополь" откроется "Шахматный сквер". По будням гости могут взять комплекты шахмат и сыграть в них. В выходные будут проходить семейный, открытый и детский турниры, а также мастер-классы известных шахматистов. 5 июля масштабные спортивные мероприятия "День московского спорта" и "Ночь московского спорта" пройдут на более 20 спортивных площадках.

Бронирование площадок и возможности для предпринимателей

На портале mos.ru возобновляет работу сервис бронирования городских пространств "Все на улицу!". С 20 мая можно подать заявки на проведение мероприятий. Забронировать площадку на безвозмездной основе могут представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица.

Для бронирования будет доступно более 100 площадок, среди которых шале для мастер-классов, сцены, беседки, спортивные и танцевальные площадки, расположенные в каждом округе города.

Кроме того, для бизнесменов города доступен спецпроект "Время возможностей", ранее называвшийся "Заходи на огонек!". В прошлом году в рамках проекта более 700 организаций из разных сфер сделали горожанам и туристам свыше 900 предложений. Это скидки и бонусы, бесплатные мастер-классы, гастрономические дегустации, билеты на спектакли и посещение спортивных занятий. Ими воспользовались более шести тысяч человек.

Еще 15 апреля стартовал отбор среди городских предпринимателей, которые представят свою продукцию в арт-павильонах маркета проекта "Сделано в Москве".

Свою заявку могут подать самозанятые, индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые производят в столице детские товары, одежду и обувь, аксессуары, товары для дома и животных и многое другое. Для этого необходимо зарегистрироваться в проекте на сайте "Бизнес.сделановмоскве.рф".

Ранее Собянин рассказал, что проекту "Активный гражданин" исполнилось 11 лет. По словам мэра, за это время к "Активному гражданину" присоединились около 7,2 миллиона человек. Собянин назвал данную площадку масштабным сообществом инициативных горожан, которые становятся соавторами многих преобразований в городе.

