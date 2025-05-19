День открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Единый день открытых дверей" пройдет в столичных библиотеках и культурных центрах в субботу, 24 мая. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Для посетителей будут организованы мастер-классы, экскурсии, презентации, спектакли и иные мероприятия, которые пройдут более чем на 235 площадках.

Например, в 11:00 культурный центр "Вдохновение" представит постановку "Пушкин. Сказки" для юных гостей. В основу спектакля легли детские рисунки и пересказ сказок русского поэта Александра Пушкина. Главный художник "Первого театра" Ольга Устюгова создала для представления большой рисунок.

В 13:00 в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина пройдет лекция об истории анимационной студии Pixar "Магия Pixar: от истоков до современности. Часть третья". Заведующий библиотекой Павел Терехов расскажет о нынешних и будущих ее проектах, а также объяснит, как студия изменила представления о мультипликации.

В 13:00 в культурном центре "Строгино" состоится отчетный концерт "АтлантDance" ансамбля современного эстрадного танца "Атлантис" под руководством Елены Лукьяновой. Там также пройдет мастер-класс "Как снимать мультфильмы" от студии мультипликации "Еж мультфильм" и мастер-классы по хореографии. Для посещения этих мероприятий необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (495) 198⁠-65⁠-36.

В 15:00 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой состоится мастер-класс "Нейросети просто: создаем свой проект". Представители школы KIBERone помогут юным гостям создать персонажа игры Roblox при помощи искусственного интеллекта. Для того чтобы посетить это мероприятие, нужно зарегистрироваться по телефону 8 (495) 413⁠-24⁠-05. Для родителей проведут интерактивный тренинг "Как выстраивать отношения с подростком". Детей также приглашают на игровой тренинг "Эффективные коммуникации", который организован проектом "Тинейджер на миллион".

В библиотеке № 128 – культурном центре М. А. Шолохова в 16:00 пройдет возложение цветов к памятнику Михаилу Шолохову в честь 120-летия со дня рождения писателя. Гостям предложат пройти по маршруту от библиотеки по Волжскому бульвару и обратно. В этот момент всем желающим расскажут уникальные истории из жизни автора "Тихого Дона". Кроме того, там запланирован мастер-класс по казачьей кухне, в рамках которого посетители смогут приготовить любимое блюдо киносценариста.

В культурном центре "Меридиан" в период с 16:00 до 18:00 состоится мастер-класс "Цветочная открытка", организованный студией "Коллаж" для детей от 10 до 17 лет. Любой желающий сможет сделать поделку из обрезков журналов и цветной бумаги. Посетителей также пригласят на мастер-классы по игре на гитаре, по акробатике, шахматам и робототехнике.

В Культурном центре "ЗИЛ" в период с 12:00 до 15:00 запланирован квест, который организован в честь Дня славянской письменности. Также для гостей пройдет мастер-класс по русскому народному танцу, искусству каллиграфии, контурной резьбе по дереву, а также квиз и мини-экскурсия с интересными фактами об истории и современности центра. В 16:00 в зимнем саду центра состоится концерт творческих коллективов учреждения.

В 16:00 в Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина пройдет литературный квиз, в рамках которого гости старше 16 лет смогут ответить на вопросы о классической и современной литературе. Всем участникам книжный клуб "Читающие" подарит сувениры, а победителям вручит ценные призы.

Ознакомиться с полным перечнем событий и пройти регистрацию можно по ссылке.

Ранее стало известно, что Дни исторического и культурного наследия в Москве были продлены до конца года. Для всех желающих подготовят большое количество экскурсий, квестов, квизов, мастер-классов. В рамках данных мероприятий гости смогут познакомиться с историческим наследием Москвы.

Также в рамках Дней исторического и культурного наследия будут открыты для посещения городские усадьбы, старинные особняки, доходные дома, вход в которые ограничен в обычные дни. Кроме того, желающих приглашают в 100 недавно отреставрированных объектов культурного наследия.

