Собянин: фестиваль "Театральный бульвар" пройдет с 1 июня по 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025" пройдет с 1 июня по 31 августа. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что в 2024-м фестиваль проводили впервые. Он отметил, что это мероприятие понравилось многим посетителям, поэтому "Театральный бульвар" в том году был продлен еще на три недели.



В 2025 году, по словам градоначальника, фестиваль будет проходить в течение трех месяцев и станет самым длительным мероприятием во всем мире. Кроме того, именно в этом году в "Театральном бульваре" примут участие 10 зарубежных театров и цирковых коллективов, в том числе представители Аргентины, Китая, Индии, Сербии и иных государств.

К фестивалю присоединятся и театры со всех регионов России, уточнил Собянин. В связи с этим число участников вырастет практически в 2 раза – в 600 спектаклях примут участие более 3 тысяч артистов.



Кроме того, в программе фестиваля предусмотрено проведение творческих лабораторий, открытие мастерских ведущих режиссеров, аудиоспектакли, тематические инсталляции и многое другое.

В прошлом году участвовавшие в "Театральном бульваре" 76 коллективов представили за все время проведения мероприятия свыше 480 театральных и музыкальных постановок. Всего же фестиваль посетили свыше 600 тысяч человек.

Для гостей были организованы различные концерты, в том числе спектакли "Современника", "Ленкома" Марка Захарова, Московского театра Олега Табакова, Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, и встречи с главными режиссерами России. При этом каждая площадка фестиваля была посвящена отдельной сфере зрелищных видов искусства. Данное мероприятие объединило более 1,6 тысячи начинающих и знаменитых артистов.

