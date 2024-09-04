Более 480 постановок представили на столичном фестивале "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Участвовавшие 76 коллективов в столичном фестивале "Театральный бульвар" представили за все время проведения мероприятия свыше 480 театральных и музыкальных постановок. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, ее слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Жителей и гостей столицы приглашали принять участие в открытых репетициях, мастер-классах и в творческих лабораториях, благодаря чему около 5 тысяч посетителей смогли попробовать себя в роли актеров и создать более тысячи единиц реквизита для спектаклей. Всего же фестиваль посетили свыше 600 тысяч человек, уточнила Сергунина.

Также для гостей были организованы различные концерты, в том числе спектакли "Современника", "Ленкома" Марка Захарова, Московского театра Олега Табакова, Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, и встречи с главными режиссерами России. При этом каждая площадка фестиваля была посвящена отдельной сфере зрелищных видов искусства. Например, Тверской бульвар – жанру оперетты, Страстной – иммерсивному и визуальному театру, Цветной – цирку.

Данное мероприятие объединило более 1,6 тысячи начинающих и знаменитых артистов.

В связи с завершением фестиваля в проекте "Активный гражданин" москвичи смогут до 4 сентября рассказать о собственных впечатлениях от посещения "Театрального бульвара" и поделиться самыми интересными площадками.

Своими впечатлениями уже поделилась директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, которая посетила одну из площадок "Театрального бульвара", где стала зрителем моноспектакля заслуженного артиста РФ Андрея Межулиса "Вертинский на все времена". Она назвала этот фестиваль самым ярким событием лета 2024 года и поблагодарила мэра вместе с городскими властями за организацию данного мероприятия.

