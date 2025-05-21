Сергей Собянин: проекту "Активный гражданин" исполнилось 11 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проекту "Активный гражданин" исполнилось 21 мая 11 лет. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

"В 2014 году Москва стала пионером цифровой демократии, запустив проект "Активный гражданин". Уникальная цифровая платформа дала москвичам возможность напрямую влиять на развитие лучшего города Земли", – отметил мэр.

По словам Собянина, за это время к "Активному гражданину" присоединились около 7,2 миллиона человек, то есть каждый второй москвич. Мэр назвал данную площадку масштабным сообществом инициативных горожан, которые становятся соавторами многих преобразований в городе. Собянин напомнил, что в Москве каждый месяц реализуется около 30–40 проектов, которые поддержали жители столицы.

Москвичи участвуют в голосованиях проекта по самым разным вопросам. Благодаря им с 2014 года были приведены в порядок свыше 2 тысяч дворов, улиц, парков и набережных, а также разработаны и внедрены новые стандарты работы поликлиник, библиотек и центров госуслуг. Кроме того, было высажено более миллиона деревьев и кустарников.

Голоса горожан помогли сделать интереснее и насыщеннее московские фестивали, а также выбрать названия для более 130 городских объектов, в том числе для улиц, скверов, станции метро. Помимо этого, благодаря участникам "Активного гражданина" были определены имена некоторых обитателей Московского зоопарка, "Москвариума" и городской фермы на ВДНХ.

Впоследствии у москвичей появилась возможность не только участвовать в голосовании, но и предлагать свои идеи для улучшения города, проходить онлайн-квесты, узнавать много нового о разных мероприятиях Москвы и новостях из жизни столицы. Проявляя активность на площадке, горожане получают баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно применить для покупки билетов в музеи, сувениров или пополнить карту "Тройка".

При желании участники "Активного гражданина" могут направить полученные баллы в благотворительные фонды и общественные организации. Например, в 2024 году горожане пожертвовали свыше 71 миллиона баллов, что эквивалентно 71 миллиону рублей.

В этом году, как сообщил мэр Москвы, была запущена онлайн-платформа "Активный гражданин – детям", которая разработана для жителей столицы в возрасте от 6 до 14 лет. Юные москвичи могут не только сами решать, как будет выглядеть город, но и участвовать в викторинах, читать комиксы и просматривать видеоисторий о столичных инициативах и достижениях города.

"Активный гражданин" – отличный пример того, как при правильном подходе цифровые технологии могут стать эффективным инструментом взаимодействия власти и общества, где мнение каждого человека имеет значение, а активное участие в жизни города приносит реальную пользу для всех", – заключил Собянин.

Ранее платформа "Активный гражданин – детям" и проект Дептранса "Московский транспорт. Детям" подготовили викторину, историю и игру к 90-летию столичного метрополитена. Проект призван напомнить юным пассажирам о правилах поведения в подземке, а также поможет узнать об истории и особенностях станций.

Детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов" начисляют за правильные ответы на вопросы викторины или прохождение 10 уровней игры. Их можно потратить на приобретение билетов на экскурсии, игрушек, сувениров, мороженого, а также на скидки в кафе и магазинах.

