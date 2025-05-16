"Активный гражданин – детям" подготовил игру к юбилею московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа "Активный гражданин – детям" и проект Дептранса "Московский транспорт. Детям" подготовили викторину, историю и игру к 90-летию столичного метрополитена. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, Сергей Собянин уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей. Проект призван напомнить юным пассажирам о правилах поведения в подземке, а также поможет узнать об истории и особенностях станций, подчеркнул заммэра.

Например, дети в возрасте от 6 до 7 лет смогут принять участие в викторине о метро, в ходе которой нужно будет ответить на вопросы о необычных станциях. Тем временем викторина для пассажиров от 10 лет проведет экскурсию по историческим станциям.

Участники от 11 до 13 лет ознакомятся с интересными фактами о Большой кольцевой линии и узнают о правилах поведения в подземке. В игре "Метро" юные пассажиры смогут развить навыки счета. В частности, им предстоит подсчитать количество пассажиров, входящих и выходящих из метро, а также определить, сколько людей осталось внутри.

Детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов" начисляют за правильные ответы на вопросы викторины или прохождение 10 уровней игры. Их можно потратить на приобретение билетов на экскурсии, игрушек, сувениров, мороженого, а также на скидки в кафе и магазинах, которые находятся в разделе "Призы" и в категории "Активный гражданин – детям" на сайте "Миллион призов".

Помимо этого, в честь юбилея метрополитена в разделе "Истории" можно увидеть видеоролик "Гоша и Метроша. Метрознайки". Главные герои истории расскажут зрителям интересные факты об исторических станциях, их архитектуре, а также поделятся секретами метро, например, как поиграть в эхо на станции "Маяковская".

Между тем станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии украсили к 90-летию подземки. Под ее сводом установили свыше 300 элементов декора, среди которых поезда различной модификации – "А", "Е", "Москва-2020", а также праздничные шары.

Кроме того, возле трех станций появились тематические инсталляции. Увидеть их можно у второго выхода со станции "Чистые пруды", у первого выхода с "Проспекта Мира" и у первого выхода с "Парка культуры". Украшения пробудут около станций до 11 июля.