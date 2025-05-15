Станцию "Трубная" украсили в честь 90-летия Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 90-летию столичной подземки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, под сводом станции установили свыше 300 элементов декора, среди которых поезда различной модификации – "А", "Е", "Москва-2020", а также праздничные шары.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к юбилею Московского метрополитена мы подготовили множество мероприятий и празднично оформляем инфраструктуру. Уже разместили тематические украшения под потолочным сводом станции "Трубная", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин поздравил работников Московского метрополитена с 90-летием подземки, назвав ее быстрым, надежным, комфортным и растущим в едином ритме с городом транспортом. Метро стало бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан, указал градоначальник.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников подземки за высочайший профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и внимательное отношение к пассажирам.

Собянин рассказал, что с 2010 года основная цель заключалась в обеспечении надежным рельсовым транспортом большинства районов города. В 2012 году Москва выросла более чем вдвое за счет присоединения новых территорий, поэтому метрополитеном необходимо было обеспечить и жителей ТиНАО.

