Сергей Собянин поздравил работников столичной подземки с 90-летием метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил работников Московского метрополитена с 90-летием подземки, отметив, что 15 мая 1935 года с открытием движения от "Сокольников" до "Парка культуры" город вступил в новую эпоху.

"От имени москвичей сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов Московского метрополитена! Спасибо вам за высочайший профессионализм, добросовестный труд, преданность делу и внимательное отношение к пассажирам", – написал мэр столицы в своем блоге.

По словам Собянина, быстрый, надежный, комфортный и растущий в едином ритме с Москвой метрополитен – больше, чем просто транспорт. Он стал бесценным памятником архитектуры и гордостью многих поколений горожан, указал градоначальник.

В подземке назначают свидания и признаются в любви, читают книги и спят перед работой. В вагонах поездов появляются мечты и планы, которые могут определить всю дальнейшую жизнь. Метро также помогает прибыть вовремя на встречи.

С 2011 года в подземке построили и реконструировали 123 станции, сделав столицу ближе для миллионов москвичей.

"И это не завершение, а лишь очередной этап в истории лучшего транспорта в мире. С праздником, друзья, – с 90-летием Московского метрополитена!" – добавил Собянин.

В честь юбилея подземка подготовила праздничную программу. Мероприятия будут длиться до 18 мая. Горожане и туристы смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на "Партизанской".

