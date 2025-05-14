Телеканал Москва 24 проведет тематический день в честь 90-летия метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московскому метрополитену 15 мая 2025 года исполнится 90 лет. В честь этого события телеканал Москва 24 проведет тематический день.

В 1935 году первая ветка метро проходила от "Сокольников" до "Парка Культуры", а общее количество станций было 13. К 90-летнему юбилею метрополитен столицы насчитывает 250 станций, включая Большую кольцевую линию и МЦК.

В день рождения метро Москва 24 в прямом эфире покажет масштабную реконструкцию шествия "Есть метро!" и событий 1935 года. Местом действия станет станция метро "Сокольники".

Зрители узнают, как строили столичную подземку и в чем ее уникальность. Кроме того, прослушают историю трудовых династий метрополитена и то, как сейчас обучают специалистов метро Москвы. Ведущая программы "Атмосфера" в прямом включении из метро со станции "Шелепиха" расскажет о текущей погоде и прогнозах на ближайшее время.

В программе "Это Москва. Инфраструктура" в этот день ответят на различные вопросы: живут ли в тоннелях крысы-гиганты? Правда ли, что первые станции строили из обломков взорванных храмов? Есть ли бункеры в московском метро? Правда ли, что для новых линий не осталось цветов?

Проект "Это Москва. Туризм" покажет зрителям секретные места метро – кафе на "Арбатской", единственный действующий в метрополитене столицы фонтан-водопад на "Римской", уникальную мраморную облицовку с древними окаменелостями на "Парке Победы".

В эфире "Сити" зрители узнают, как московское метро стало неотъемлемой частью советской поп-культуры и нашло отражение в музыке и кинофильмах, включая картины "Я шагаю по Москве", "Москва слезам не верит" и "Место встречи изменить нельзя".

В программе "Техно" проверят точность работы системы биометрии в метро – уже скоро в вестибюлях станции появятся улучшенные автоматы по продаже билетов с камерами для оплаты по лицу с самым низким тарифом. Также зрители узнают, какие новые технологии появились за последнее время в метро.

В вечернем эфире телеканала в "Мослектории" историк и фотограф московского метро Александр Попов расскажет, какая станция была самой первой, насколько расширилось метро за 90 лет, как появилась красота подземного дворца для народа и правда ли, что в мире нет такого метро, которое было бы лучше метрополитена Москвы.

Узнать больше о том, как строилось и развивалось метро столицы, а также о его роли в жизни города – легко, проведя этот день с телеканалом Москва 24.

В честь юбилея столичный метрополитен также подготовил праздничную программу. Реконструкция открытия метро пройдет 15 мая с 09:00 до 19:00 на станции "Сокольники" Сокольнической линии и в сквере Московского метро. У входа на станцию представят вагон типа "Г" 1950-х годов, а в 12:00 состоится проезд исторического ретропоезда от "Сокольников" до "Парка Культуры".

С 18:00 до 18:30 в сквере Московского метро пройдет шествие "Есть метро!". Праздничные мероприятия будут продолжаться до 18 мая. В частности, горожане смогут увидеть парад поездов на Кольцевой ветке, выставку вагонов на "Партизанской" и спецпоезда для технического обслуживания метрополитена на "Полежаевской".

