Фото: портал мэра и правительства

Сергей Собянин назвал московское метро символом надежности, безопасности и стабильности. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что в оформлении столичного метрополитена нашли отражение различные архитектурные стили, а в строительстве станций участвовали выдающиеся отечественные архитекторы.

Собянин подчеркнул, что почти 50 станций московского метрополитена признаны объектами культурного наследия РФ.



"Например, в 1947 году на станции "Чистые Пруды" впервые в московском метрополитене применили люминесцентное освещение, а в отделке станции "Маяковская", помимо всем привычного мрамора, использовалась авиационная сталь", – рассказал градоначальник.



Также мэр отметил, что в годы Великой Отечественной войны в столице было открыто семь станций. Собянин напомнил, что в блокадном Ленинграде художник Владимир Фролов работал над мозаичными панно для станций "Автозаводская" и "Павелецкая". Правда, мозаики, предназначавшиеся для "Павелецкой", в итоге были размещены на "Новокузнецкой", где также можно увидеть гипсовые скульптурные фризы с фигурами солдат и офицеров Красной Армии.



Кроме того, станция "Семеновская" украшена барельефами с изображением танков, самолетов, кораблей и другой военной техники, оформление же "Электрозаводской" посвящено работе Московского электролампового завода в военные годы.

"Основным мотивом "Бауманской" стало единство фронта и тыла. В нишах пилонов можно найти восемь фигур работы скульптора В.А. Андреева", – рассказал глава города.



Также он отметил, что историческую ценность станции "Партизанская" представляют барельефы из белого гипса, посвященные военной тематики, а также скульптуры Героев СССР Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина.



"В этом году нашему метрополитену исполнится 90 лет. На протяжении почти вековой истории метро – символ надежности, безопасности и стабильности. Это часть истории не только Москвы, но и всей России", – подчеркнул мэр.

Градоначальник добавил, что Москва постоянно проводит комплексные ремонтные и реставрационные работы, которые направлены на сохранение культурного наследия для будущих поколений.

Ранее Собянин сообщал, что в честь 80-летия Победы на юге Москвы появился сквер Воинской славы. Зеленая территория расположена неподалеку от пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля в районе Зябликово. Мэр уточнил, что сквер получил такое название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Там также была установлена стела в честь 75-летия Победы. Сейчас в сквере на постоянной основе проводятся мероприятия в рамках празднования памятных дат и в целях патриотического воспитания.