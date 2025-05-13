Павильон "Макет Москвы" присоединится к акции "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставочный павильон "Макет Москвы" на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее" со специальной тематической программой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в городе 17 мая. Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить мероприятия, подготовленные музеями, галереями и театрами по всей России.

Как отметил Овчинский, в 2025 году ключевой темой акции выбраны герои Великой Отечественной войны в честь 80-летия юбилея Победы. В субботу, 17 мая, для всех желающих сотрудники павильона "Макет Москвы" проведут экскурсию "Москвичи – защитники города-героя". Участники узнают о горожанах, которые спасали здания и имели отношение к маскировке архитектурных объектов столицы.

Бесплатные экскурсии состоятся в 12:10, 15:10 и 18:10. Каждые 30 минут для посетителей выставки будут проходить светотехнические представления. Также в день проведения акции в павильоне продолжит работу одноименная тематическая фотовыставка с историческими снимками времен ВОВ.

"Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Узнать подробности, а также записаться на экскурсии можно на сайте и через мобильное приложение павильона.

Между тем в парке на Поклонной горе 17 и 18 мая пройдет бесплатная программа семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". На интерактивных площадках гостей встретят реконструкторы, одетые в военную форму и исторические костюмы. В ходе мероприятия посетители смогут увидеть макеты оружия времен ВОВ, личные вещи военных и предметы быта 1940-х годов.