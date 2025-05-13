Парк Победы на Поклонной горе станет музеем под открытым небом в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В парке на Поклонной горе 17 и 18 мая состоится бесплатная программа семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический", сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Уточняется, что мероприятие будет приурочено к Международному дню музеев. Жителей и гостей столицы встретят реконструкторы в военной форме и исторических костюмах сразу на 80 интерактивных площадках.

"Здесь можно будет погрузиться в атмосферу середины ХХ века: разучить вальс на танцплощадке и сфотографироваться с ретроавтомобилями, познакомиться со швейным и обувным делом, увидеть, как работали врачи в полевых госпиталях в годы войны, узнать, как готовили бойцов разных родов войск от связистов, саперов, десантников", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе музея, посетители смогут увидеть макеты оружия времен ВОВ, личные вещи солдат и предметы быта 1940-х годов. Кроме того, для разных возрастов подготовили мастер-классы, шахматные и городошные площадки, фотозоны. Там также пройдет интерактив "Зарница", где можно будет научиться ориентированию и установке палатки.

Концертная программа пройдет на четырех площадках, отметили в музее. Около легендарной полуторки и в колоннаде будет проходить конкурс-фестиваль "Парад ударных инструментов". Посетители смогут увидеть выступления духовых оркестров с дефиле и маршевых барабанщиков.

"На главной сцене музея "Г.О.Р.А." театральное объединение "Брусника" представит литературно-музыкальную постановку "Чтобы помнили", посвященную 80-летию Победы. На малой сцене культурной площадки желающих научат танцевать вальс", – добавили в пресс-службе.

В музее уточнили, что 18 мая в колоннаде выступят финалисты Всероссийского фестиваля студенческих хоров. На малой сцене филиала музея состоится концерт школы искусств "МакSим" и финал конкурса "Душа баяна".

В выходные будут проходить бесплатные экскурсии по парку в сопровождении экскурсоводов из музея.

Ранее сообщалось о старте проекта "Парк Победы. Главный патриотический". Уточняется, что мероприятия буду проходить каждые выходные до 12 октября под открытым небом. Для гостей подготовили квесты, бесплатные проходки в музеи, а также выступления артистов.