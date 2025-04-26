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26 апреля, 22:15

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Проект "Парк Победы. Главный патриотический" стартовал на Поклонной горе

Проект "Парк Победы. Главный патриотический" стартовал на Поклонной горе

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Проект "Парк Победы. Главный патриотический" стартовал на Поклонной горе. Каждые выходные до 12 октября мемориальный комплекс будет превращаться в огромный музей под открытым небом. Гости смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов.

На 80 интерактивных площадках комплекса для каждого посетителя подготовили квесты и мастер-классы. Им предлагают потренироваться в сборке и разборе автомата Калашникова, установить армейскую палатку или научиться оказывать медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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