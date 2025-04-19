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19 апреля, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабной уборке на дорогах Москвы

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В Москве стартовала генеральная уборка улично-дорожной сети. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, к лету в порядок приведут почти миллион объектов – от светофоров и дорожных знаков до велопарковок и информационных табло.

По словам градоначальника, чистые дороги – это не только эстетика, но и безопасность для всех участников движения. Сейчас с проезжей части смывают грязь, пыль и остатки противогололедных материалов. Работы проводят в основном в выходные и в непиковые часы, чтобы не мешать движению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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