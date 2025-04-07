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07 апреля, 00:35

Транспорт

"Мой район. Новости": новая дорога соединит Бибирево и Отрадное

"Мой район. Новости": новая дорога соединит Бибирево и Отрадное

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Прямая дорога свяжет Костромскую улицу с Юрловским проездом. Передвигаться между Бибирево и Отрадным станет удобнее не только автомобилистам – по маршруту запустят общественный транспорт.

В данный момент на месте будущей эстакады находится тупиковый Козеевский переулок. С ее появлением пешеходам больше не придется переходить пути, а водителям – выезжать на Алтуфьевское шоссе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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