"Мой район. Новости": новая дорога соединит Бибирево и Отрадное

Прямая дорога свяжет Костромскую улицу с Юрловским проездом. Передвигаться между Бибирево и Отрадным станет удобнее не только автомобилистам – по маршруту запустят общественный транспорт.

В данный момент на месте будущей эстакады находится тупиковый Козеевский переулок. С ее появлением пешеходам больше не придется переходить пути, а водителям – выезжать на Алтуфьевское шоссе.

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