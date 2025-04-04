Почти 16 тысяч товаров произведены компаниями Москвы для транспортного сектора

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Около 15,9 тысяч товаров, в том числе электросигнализации и электрооборудование, произвели столичные компании для транспортного сектора за первые два месяца 2025 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

"Столичные компании при поддержке города осваивают новые технологии и выпускают широкий спектр товаров для транспортной сферы, включая дорожные знаки, датчики осадки фундамента и подвижек грунта, а также различные виды решеток для экологических парковок, зеленых пожарных проездов и пешеходных дорожек", – отметил он.

Компания "СамрКонТех" специализируется на производстве специализированных датчиков для мониторинга состояния грунта и фундамента в строительной отрасли. В прошлом году она значительно увеличила объем производства и выручки.

В настоящее время производитель активно разрабатывает новые технологии, в том числе датчики для контроля влажности бетона. В ассортименте компании более 20 наименований продукции, предназначенной для различных сфер применения.

Тем временем "Экопарковка.ру" занимается производством полимерпесчаной газонной решетки, которая помогает сохранить естественный дренаж почвы на парковках, пожарных проездах и пешеходных дорожках.

В начале 2025 года компания нарастила объемы производства покрытия. Оно способно выдерживать высокие нагрузки и может использоваться не только для мощения под легковые автомобили, но и для парковки более тяжелой техники.

Кроме того, компания "АИР Магистраль" увеличила объемы производства в первом квартале 2025 года на 20%. Она занимается производством дорожных знаков и других элементов, обеспечивающих безопасность на дорогах.

В этом году предприятие расширило свои производственные мощности до 6 тысяч квадратных метров и запустило новое направление – производство электродвигателей. Вся продукция будет производиться из отечественных материалов. Планируется выпускать от 1 до 3 тысяч единиц в месяц.

Для производства были приобретены новые станки – высокоточные и скоростные – для серийного выпуска электродвигателей и деталей для одного из первых отечественных коммунальных транспортных средств, работающих на электричестве.

Вместе с тем было запущено производство демпфирующих прицепов, который прошел все необходимые процедуры сертификации и был включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга с подтвержденным производством в России.

Между тем за последний год столичное производство бумаги выросло более чем на 314,4%. В настоящее время свыше 700 столичных компаний производят не только бумагу, но и картон, упаковки, книги и иную целлюлозную продукцию. При этом в Москве выпускается широкий ассортимент продукции из бумаги. Она используется в различных отраслях, таких как полиграфия, текстильная промышленность и автомобилестроение.