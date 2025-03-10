В Госдуме предложили повысить возраст для пользования каршерингом до 21 года

В Госдуме обсуждают новые меры регулирования каршеринга, направленные на снижение аварийности. За 9 месяцев прошлого года в ДТП по вине водителей арендованных автомобилей погибли 24 человека, а почти 500 получили травмы. Депутаты считают, что основная причина – неопытность и безответственность водителей.

Среди предложений – повышение минимального возраста для пользования каршерингом с 18 до 21 года, установка алкозамков и внедрение системы дистанционной блокировки двигателя. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что такие меры уже успешно применяются в других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.