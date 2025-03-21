Вафельная разметка появится еще на 32 перекрестках Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На столичных перекрестках в 2025 году нанесут 32 "вафельницы". Работы проведут по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает телеграм-канал столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что вафельная разметка поможет разгрузить перекрестки и снизить риск их "запирания". Проекты затронут в том числе перекрестки:

Пятницкое шоссе – 1-й Митинский переулок;

Алтуфьевское шоссе – улица Хачатуряна;

улица Маршала Полубоярова – Привольная улица;

Георгиевский проспект – Кутузовское шоссе – улица Радио.

Остановка на "вафельнице" более 5 секунд считается нарушением ПДД, поэтому в районе таких перекрестков работает система фотовидеофиксации.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что вафельная разметка уже нанесена почти на 350 столичных перекрестках.

"Вафельную разметку применяют на участках с высоким трафиком и в местах, где фиксировали случаи блокировки. Она разгружает перекрестки и освобождает проезд для скорых и экстренных служб. Благодаря ей движение автомобилей становится на 15–20% быстрее", – отметил Ликсутов.

Между тем в Москве стартовал сезонный ремонт автомобильных дорог. В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Ремонтные работы будут проводиться главным образом в ночное время.