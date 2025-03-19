Удобные тротуары и энергоэффективные фонари появились в кластере "Ломоносов" в ЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) оборудовали территорию кластера "Ломоносов" на западе Москвы удобными тротуарами и энергоэффективными фонарями, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Главной задачей было обеспечить удобную связь территории кластера со станциями метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки", – пояснил вице-мэр в телеграм-канале КГХ.

По его словам, в границы второго этапа вошли проектируемые проезды № 1190 и 1194, которые соединяют площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром.

В ходе работ были проложены дополнительные ливневые канализации и подземные кабельные линии электроснабжения. Кроме того, появились новые тротуары и были обновлены существующие. Общая площадь пешеходной зоны составила почти 15,5 тысячи квадратных метров.



Помимо этого, специалисты уложили на проезжей части более 29 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли разметку, а также установили дорожные знаки и новый светофор.

Еще было установлено почти 80 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. При этом наземные переходы были оборудованы опорами контрастного освещения.

Вместе с тем были созданы парковочные места, установлено восемь остановок общественного транспорта и высажено около 16 тысяч квадратных метров газона.

Благоустройство также коснется Мантулинской улицы и прилегающих территорий в Пресненском районе столицы. Основная задача работ состоит в объединении пространства, которое специалисты планируют сделать более современным и функциональным.

В рамках работ будут убраны воздушные линии в кабельную канализацию. Кроме того, специалисты приведут в порядок тротуары, расширят пешеходные зоны, общая площадь которых составляет 7,2 тысячи квадратных метров, и уложат свыше 14,3 тысячи "квадратов" асфальта.

