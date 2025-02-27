В Москве проведут благоустройство Мантулинской улицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве пройдет благоустройство Мантулинской улицы и прилегающих территорий в Пресненском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году запланированы работы по благоустройству Мантулинской улицы, участка Краснопресненской набережной около МФК "Венеция" и проезда вдоль комплекса CapitalTowers", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Основная задача работ состоит в объединении пространства. Специалисты планируют сделать его более современным и функциональным.

В рамках работ будут убраны воздушные линии в кабельную канализацию. Кроме того, специалисты приведут в порядок тротуары, расширят пешеходные зоны, общая площадь которых составляет 7,2 тысячи квадратных метров, уложат свыше 14,3 тысячи "квадратов" асфальта, организуют почти 90 парковочных мест, смонтируют более 30 фонарей, оборудуют новые наземные переходы опорами контрастного освещения, сохранят две существующие и добавят две новые автобусные остановки.

Вместе с тем на пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинской будет реорганизована схема движения и перенастроена работа светофора. На территории возле парка "Красная Пресня" дополнительно появятся более 30 деревьев и 50 кустарников.

Между тем в столице благоустроят 2,4 тысячи дворов в 2025 году. Разработанный стандарт для обновления территорий подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятия спортом, качественное освещение и благоустройство.

