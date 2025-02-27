Общественная парковка появилась в Щукине на месте незаконной постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественная парковка появилась в столичном районе Щукино на месте незаконной постройки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости.

В процессе мониторинга сотрудники ведомства обнаружили одноэтажный самострой по адресу улица Берзарина, дом 36, строение 19. Площадь постройки, которая прилегала к уже действующей автостоянке, достигала 1,8 тысячи квадратных метров.

"Инспекторы установили, что участок, на котором возведено строение, является частью уличной дорожной сети и не предназначен для целей строительства", – рассказал начальник Госинспекции.

Затем в судебном порядке был рассмотрен вопрос о правомерности размещения объекта. Суд установил факт нарушения и обязал владельца снести его. После этого постройку снесли, а на ее месте оборудовали бесплатные парковочные места.

Между тем в Москве благоустроят 2,4 тысячи дворов в 2025 году. Разработанный стандарт для обновления территорий подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятия спортом, качественное освещение и благоустройство.