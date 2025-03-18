Сергей Собянин: на Ленинском проспекте в этом году высадят липы и вязы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Липы и вязы высадят на Ленинском проспекте в этом году в рамках комплексного озеленения. Об этом рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр подчеркнул, что липы, вязы, яблони, черемуха, дубы и березы создают особую атмосферу на городских пространствах. В связи с этим город проводит озеленение территорий, в частности магистралей и крупных улиц. В прошлом году на 24 столичных магистралях были высажены свыше 4,5 тысячи деревьев.

В этом году озеленение пройдет на Ленинском проспекте. Его протяженность составляет 14 километров – от Садового кольца до МКАД, на средней части которой в данный момент проходит строительство метро. На исторической территории проспекта специалисты высадят свыше 400 новых деревьев, подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что такой объем работ выполнить за один год сложно. Однако в период с 2021 по 2023 год городу удалось высадить на проспекте порядка 1,6 тысячи деревьев, большая часть которых появилась возле МКАД.

Часть зеленых насаждений появится на Калужской площади и площади Гагарина. Также новые деревья высадят на тротуарах и образуют "зеленую стену", разделив проезжую часть и жилые дома. По словам главы города, такие стены создают защиту от пыли и шума, которые могут исходить от проезжающих автомобилей.

"Для Ленинского проспекта мы выбрали взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от 4 до 8 метров: липы "Паллида" и вязы "Новый горизонт". Они прекрасно адаптируются к особенностям московского климата: стойко переносят суровые зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам", – рассказал Собянин.

Специалисты начали проводить озеленение около двух недель назад, поэтому вскоре москвичи смогут увидеть результаты работ.

Ранее мэр сообщил, что в Москве в текущем году пройдет благоустройство прилегающих территорий более 50 объектов транспорта. Планируется обновить территории суммарной площадью 350,4 гектара, в том числе около 4 станций метро, 10 станций МЦД, 6 крупных транспортных узлов, а также 17 локальных объектов улично-дорожной сети.