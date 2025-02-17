Более 7 тыс кустарников высадят у поликлиник Москвы в рамках второго этапа модернизации

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 7 тысяч кустарников и около 940 деревьев высадят возле столичных поликлиник в рамках второго этапа программы модернизации, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Все территории медучреждений, которые капитально ремонтируют согласно новому московскому стандарту, будут оформлены в единой стилистике.

"Сделаем удобные пешеходные дорожки, освещение и лавочки, там, где возможно, организуем зоны отдыха. Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение", – цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

Возле детских поликлиник будут высажены свыше 300 деревьев, среди которых более 40 елей, и свыше 2 тысяч кустарников. Около взрослых медучреждений появятся порядка 640 деревьев и 5 тысяч кустарников. Возраст деревьев варьируется от 8 до 10 лет, а высота – от 2 до 5 метров, добавили в комплексе.

Отмечается, что при выборе пород специалисты отдают предпочтение тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, а также ветро- и морозоустойчивы.

Под такие критерии подпадают клены, рябины, красные дубы, декоративные и плодовые деревья, чубушник, спиреи, гортензии и кизильник. При этом все они не являются аллергенными и ядовитыми, добавили в пресс-службе.

За 2024 год специалисты высадили на столичных прудах 71 тысячу растений. Работы проходили в рамках реабилитации водных объектов Москвы, всего удалось создать 34 зоны биоплато общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров.

Водные растения высаживают в конце работ по реабилитации прудов. Их размещают на специальной площадке, подбирая для каждого водного объекта индивидуально.

