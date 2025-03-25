Новую разметку нанесут на дорогах на востоке Москвы

В 2025 году движение на востоке Москвы станет удобнее и безопаснее. Там появится еще больше новых пешеходных переходов, дополнительных полос и вафельной разметки. Это – часть изменений, подготовленных кураторами ЦОДД.

Всего за этот год в Восточном административном округе (ВАО) реализуют 35 таких проектов. Они позволят снизить количество аварий и сократить время водителей и пассажиров в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.