Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 07:00

Транспорт

Новую разметку нанесут на дорогах на востоке Москвы

Новую разметку нанесут на дорогах на востоке Москвы

Благоприятный период для замены резины на авто наступит в Москве на этой неделе

Союз пассажиров предложил разрешить возврат билетов вне зависимости от тарифа

"Московский патруль": в аэропортах ужесточили требования к вызову такси

"Московский патруль": в Сети появились контрафактные шлемы под видом известных брендов

"Мой район. Новости": электричка "Иволга 4.0" стала удобней для пассажиров

Алтуфьевское шоссе получит вафельную разметку для ускорения движения

"Мой район. Новости": мост "Багратион" закрыли на реконструкцию

Около 7 млрд рублей москвичи сэкономили при помощи пересадок в общественном транспорте

Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

В 2025 году движение на востоке Москвы станет удобнее и безопаснее. Там появится еще больше новых пешеходных переходов, дополнительных полос и вафельной разметки. Это – часть изменений, подготовленных кураторами ЦОДД.

Всего за этот год в Восточном административном округе (ВАО) реализуют 35 таких проектов. Они позволят снизить количество аварий и сократить время водителей и пассажиров в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика