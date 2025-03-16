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16 марта, 08:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новая станция метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию

"Мой район. Новости": новая станция метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию

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Новая станция метро "Бульвар генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии в районе Хорошёво-Мнёвники поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию. В будущем станция обеспечит новые маршруты и пересадки на МЦК, БКЛ и другие линии метро.

На данный момент станция готова почти наполовину, идет строительство основных монолитных конструкций. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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