"Мой район. Новости": новая станция метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию

Новая станция метро "Бульвар генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии в районе Хорошёво-Мнёвники поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию. В будущем станция обеспечит новые маршруты и пересадки на МЦК, БКЛ и другие линии метро.

На данный момент станция готова почти наполовину, идет строительство основных монолитных конструкций. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".