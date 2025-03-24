Алтуфьевское шоссе получит вафельную разметку для ускорения движения

В Москве продолжаются работы по улучшению дорожной ситуации. Одним из нововведений станет вафельная разметка на перекрестке Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна, которая будет нанесена совсем скоро. Она должна ускорить проезд перекрестка на 15–20%.

На МКАД ситуация тоже улучшилась – за первый месяц после изменения правил проезда на МСД количество автомобилей снизилось на 15%, а загруженность дорог уменьшилась на 2–3 балла.

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