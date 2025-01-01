Мост через реку Клязьму в Мытищах появится в 2028 году

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Мост через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах появится в 2028 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе работ предполагается возведение нового моста с двумя полосами движения, который будет расположен рядом с уже существующим мостом неудовлетворительного состояния.

"Завершить проектирование планируется в IV квартале 2025 года, а строительные работы, согласно госконтракту, завершат в I квартале 2028 года. Участок реконструкции определен от улицы Комсомольская до улицы Центральная общей протяженностью свыше 1,6 километра", – уточнило ведомство.

Кроме того, в рамках проекта планируется создание дополнительных разворотов и съездов на прилегающие улицы, такие как Передовая, Овражная, Кооперативная, Фабричная и Пролетарская.

Для обеспечения комфорта и безопасности жителей будут созданы наземные пешеходные переходы, обустроена пешеходная зона и организованы остановки общественного транспорта.

Строительство нового моста значительно улучшит транспортную обстановку в районе. Он обеспечит дополнительный выезд на строящуюся Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, отметило министерство.

Ранее столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.