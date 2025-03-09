Собянин: более 26 км дорог построят и реконструируют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 26 километров дорог будут построены и реконструированы в Москве в рамках программы комплексного развития территорий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, новая улично-дорожная сеть будет создана в восьми бывших промзонах: Соколиная Гора, Котляково, Черемушки, Автомоторная, Алтуфьевское шоссе, Теплый Стан, Силикатные улицы и Боткинский проезд. Кроме того, новые дороги проложат на неэффективно используемой территории в Тимирязевском районе.

Предполагается, что в рамках реализации проекта на бывшей промзоне Автомоторная специалисты построят и реконструируют около 12 километров дорог. Там также планируется обновить участок 4-го Лихачевского переулка, реконструировать три участка набережной и возвести мост через реку Лихоборку.

Вместе с тем на территории бывшего завода "МиГ" будет построено 7,7 километра новых дорог. На части промзоны Соколиная Гора запланирована реконструкция улицы Буракова. В дальнейшем она станет удобной магистралью. При этом на территории бывшей промзоны "Котляково" планируется обновить участок Деловой улицы и Кавказского бульвара.

Новые дороги также будут проложены в рамках утвержденных в 2024 году проектов планировки территорий. За счет них город сможет обеспечить жителям и гостям столицы удобный подъезд к жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

К настоящему времени Москва приняла решение о реорганизации участков, суммарная площадь которых составляет 143,5 гектара, в рамках 13 проектов программы КРТ. В мегаполисе появится около 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.