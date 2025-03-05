Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать два участка нежилой застройки в столичных районах Аэропорт и Черемушки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, на улицах Степана Супруна (САО) и Херсонской (ЮЗАО) появятся новые жилые дома для участников программы реновации и не только, указал мэр.

Первые этажи зданий будут отведены под магазины, предприятия сферы услуг и другие необходимые для комфорта жителей объекты. Еще специалисты благоустроят дворы – их оборудуют детскими и спортивными площадками.

"Эти два проекта позволят создать больше 110 новых рабочих мест", – заключил Собянин.

В рамках программы комплексного развития территорий также будет реорганизован участок в столичном районе Солнцево. Там запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара.

Вместе с тем реорганизация в рамках КРТ коснется и другого участка, расположенного в Войковском районе Москвы. На Нарвской улице на месте устаревших построек возведут новую жилую недвижимость. Работы будут вестись на протяжении пяти лет. При этом вложения в развитие площадки составят около 3,24 миллиарда рублей.