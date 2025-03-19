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19 марта, 06:45

Транспорт

Новые транспортные хабы появятся в Царицыне, Пресненском и других районах Москвы

Новые транспортные хабы появятся в Царицыне, Пресненском и других районах Москвы

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В ближайшие два года в Москве появятся новые транспортные хабы, которые объединят разные виды транспорта и сделают передвижение по городу более удобным. Вокзалы построят в Царицыне, Пресненском, Хорошёвском, Тимирязевском и других районах столицы.

Каждый из них будет интегрирован с МЦД, МЦК, метро и БКЛ, что позволит пассажирам строить оптимальные маршруты и сокращать время на дорогу и пересадки. Новые вокзалы строятся по современным стандартам. Рядом с ними будут оборудованы перехватывающие парковки, зоны для кратковременной остановки машин и остановки наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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