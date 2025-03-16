"Мой район. Новости": вокзал Петровско-Разумовская объединит несколько маршрутов

С пересечением с МЦД-1 на метро теперь можно будет справиться всего за несколько минут. Такая возможность появится благодаря новому городскому вокзалу Петровско-Разумовская, который объединит серую и салатовую ветки метро, а также наземный транспорт.

Согласно проекту, вокзал будет оснащен панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность, а важным элементом станет мост-конкорс для безопасного перехода через железнодорожные пути.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".