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Новости

16 марта, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": вокзал Петровско-Разумовская объединит несколько маршрутов

"Мой район. Новости": вокзал Петровско-Разумовская объединит несколько маршрутов

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С пересечением с МЦД-1 на метро теперь можно будет справиться всего за несколько минут. Такая возможность появится благодаря новому городскому вокзалу Петровско-Разумовская, который объединит серую и салатовую ветки метро, а также наземный транспорт.

Согласно проекту, вокзал будет оснащен панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность, а важным элементом станет мост-конкорс для безопасного перехода через железнодорожные пути.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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