Новости регионов: в Норильске из-за метели задержаны несколько рейсов

Норильск находится во власти стихии. Из-за метели и сильного ветра задержаны вылеты нескольких рейсов. Посадки на самолет ожидают более 1 тысячи пассажиров, из них в авиагавани находится порядка 300 взрослых и детей. Также задерживаются рейсы в Норильск из Абакана, Красноярска и Новосибирска. Пока прогнозы синоптиков неутешительны, метель и порывы ветра до 30 метров в секунду сохранятся в течение дня.

Алтайские спасатели в эти минуты тушат крупный пожар. В Барнауле горит крыша административного здания. Огонь охватил и утеплитель. На месте работают больше 30 сотрудников МЧС, задействованы 7 автоцистерн. На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Из огня удалось эвакуировать легковые машины и газовые баллоны. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.