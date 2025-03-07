Собянин: станция метро "Звенигородская" будет выполнена в монохромном стиле

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро Москвы будет выполнена в монохромном стиле. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. В центре разместят белые колонны, которые плавно переходят в своды над зоной ожидания поездов", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, станция будет оснащена светодиодными светильниками с рассеивающим эффектом. Общая готовность объекта оценивается в 33%. Кроме того, рабочие уже завершили строительство перегона между "Звенигородской" и "Бульваром Генерала Карбышева", отметил Собянин.

"Перегон от "Звенигородской" до "Народного Ополчения" проложили в 2022-м, в прошлом году закончили еще два тоннеля от "Народного Ополчения" до "Бульвара Генерала Карбышева", – уточнил градоначальник.

Ранее стало известно, что "Звенигородская" будет представлять собой станцию с островной платформой и двумя подземными вестибюлями. Это позволит обеспечить жителей улиц Шеногина и первого Силикатного проезда доступом в метро.

Рублево-Архангельская линия метро пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД.

