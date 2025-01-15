Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Прокладка правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" на Рублево-Архангельской линии метро завершена, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, эта работа оказалась непростой задачей. Проходка подошла к концу на глубине 41 метр в подземной демонтажной камере, которую создали в районе примыкания к тоннелям Большой кольцевой линии (БКЛ). При этом строительство левого тоннеля планируется начать с наступлением весны.

К настоящему моменту строительство станции "Звенигородская" завершено практически на треть. Предполагается, что там появятся одна островная платформа и два подземных вестибюля, из которых будут вести выходы на улицу Шеногина и первый Силикатный проезд.

Рублево-Архангельская линия метро будет проложена от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. Ее строительство было решено разделить на несколько этапов.

При этом открытие новой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание практически для миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы, подчеркнул мэр. Он также отметил, что речь идет в том числе о кварталах реновации и территории комплексной застройки.

Ранее Собянин рассказал, что станция метрополитена "Крымская" Троицкой линии будет выполнена в морской тематике, "ЗИЛ" оформят в черном цвете с белыми, серыми, синими и красными элементами. Кроме того, на стенах последней появятся художественные работы, рассказывающие об истории завода, в честь которого названа станция.