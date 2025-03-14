В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Каширском и Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 6 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда. А также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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