14 марта, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 марта
Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Каширском и Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 6 баллов.
Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда. А также в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.