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14 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 марта

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Трафик на столичных дорогах достиг 4 баллов вечером 13 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Каширском и Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 6 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда. А также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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