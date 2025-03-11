11 марта, 17:05Транспорт
"Мой район. Новости": в Москве переразметили дороги и улучшили движение
Водителям стало удобнее попадать на Липецкую улицу с МКАД и трассу М-4 "Дон". На участке изменили разметку, добавили полосы и направленные съезды. Благодаря этому снизилось число лишних маневров и увеличилась пропускная способность дороги.
Работы по переразметке ведет ЦОДД. Всего на этот год запланировано более ста подобных проектов, включая обновление разметки на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".