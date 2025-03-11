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11 марта, 17:05

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве переразметили дороги и улучшили движение

"Мой район. Новости": в Москве переразметили дороги и улучшили движение

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Водителям стало удобнее попадать на Липецкую улицу с МКАД и трассу М-4 "Дон". На участке изменили разметку, добавили полосы и направленные съезды. Благодаря этому снизилось число лишних маневров и увеличилась пропускная способность дороги.

Работы по переразметке ведет ЦОДД. Всего на этот год запланировано более ста подобных проектов, включая обновление разметки на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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