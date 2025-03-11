Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово восстановлено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов "Аэроэкспресс" на Павелецком направлении в/из аэропорта Домодедово восстановлено. Об этом компания сообщила в соцсети "ВКонтакте".

Теперь составы курсируют каждые 30 минут, уточнили в пресс-службе "Аэроэкспресс".

Поезда на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги начали курсировать с увеличенным интервалом утром 11 марта на фоне массированной атаки БПЛА на Москву и Подмосковье.

Спустя время выяснилось, что железнодорожная инфраструктура станции получила незначительные повреждения при падении обломков БПЛА. В связи с этим задерживались в пути сразу несколько поездов в сторону Москвы и Подмосковья. Для пассажиров запустили в сторону столицы дополнительные автобусы.

