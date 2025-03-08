"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановках трамваев в Москве

В районе Марьина Роща установили приподнятые платформы на остановках трамваев. Платформы находятся на одном уровне с трамваем, что облегчает посадку и высадку пассажиров.

Такие сооружения появятся на 29 улицах города в рамках комплексного благоустройства. Благодаря специальным пандусам платформы также удобны для маломобильных людей. В Москве уже оборудовано более 430 таких объектов, а трамваи обновлены на современный низкопольный транспорт.

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