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08 марта, 16:25

Транспорт

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановках трамваев в Москве

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановках трамваев в Москве

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В районе Марьина Роща установили приподнятые платформы на остановках трамваев. Платформы находятся на одном уровне с трамваем, что облегчает посадку и высадку пассажиров.

Такие сооружения появятся на 29 улицах города в рамках комплексного благоустройства. Благодаря специальным пандусам платформы также удобны для маломобильных людей. В Москве уже оборудовано более 430 таких объектов, а трамваи обновлены на современный низкопольный транспорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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