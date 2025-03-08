Стас Михайлов дал праздничный концерт в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Народный артист России Стас Михайлов дал праздничный концерт в честь 8 Марта в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Комментируя это выступление, артист заметил, что поздравление получилось необычным. Он вспомнил, что в начале своего творческого пути пел на улице и в подъездах, оценивая, как к этому относятся люди. По словам певца, ему интересна реакция людей.

Перед началом концерта он обратился к сотрудницам аэропорта и стюардессам с поздравлением, вручив им цветы. Михайлов назвал 8 Марта светлым и теплым праздником, пожелав женщинам, чтобы "их глаза горели на протяжении всего года.

На концерте смогли побывать десятки зрителей. В праздничную программу были включены композиции "Все для тебя", "Там", "Королева вдохновения", "Без тебя" и прочие.

"Наверное, лучшей песней для восьмого марта является трек "Все для тебя". Честно, она подходит для всех возрастов. Как-то я анализировал, сколько прошло лет, а эта песня все еще живет", – поделился Михайлов.

Артист также подчеркнул, что 8 Марта является в том числе праздником любви. Он признался, что сам воспринимает любовь как верность и преданность. Михайлов также отметил, что сейчас в социуме изменилось отношение к самой жизни, что вызвало перемены и в отношении к любви.

"Но правильные ценности как были созданы до нас, так и остались по сей день. Пожалуйста, пусть это будет основой вашей жизни", – резюмировал певец.

Вместе с тем на празднование Международного женского дня приглашают ВДНХ, парки и музеи Москвы. В рамках подготовленной программы пройдет свыше 400 мероприятий, в том числе экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, кинопоказы, спортивные мероприятия и весенний фестиваль.