Сергей Собянин: в Международный женский день парковки в Москве будут бесплатными

В Международный женский день парковка в Москве будет бесплатной. Об изменениях в правилах столичной парковки 8 марта написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что водители смогут бесплатно оставить машины на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамическим тарифом. Вместе с этим парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

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