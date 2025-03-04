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04 марта, 16:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 73 в Крылатском

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 73 в Крылатском

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Жители района Крылатское теперь с комфортом добираются до поликлиник, парков и семи станций метро. На маршрут № 73 вышли маневренные и потребляющие гораздо меньше энергии электробусы. Салоны оснащены системой климат-контроля и местами для зарядки телефонов, а ближайшие остановки показывают медиаэкраны.

Для маломобильных пассажиров предусмотрена площадка и кнопки вызова водителя, а также места, где можно удобно разместить коляски или велосипеды.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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