04 марта, 16:00Транспорт
"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 73 в Крылатском
Жители района Крылатское теперь с комфортом добираются до поликлиник, парков и семи станций метро. На маршрут № 73 вышли маневренные и потребляющие гораздо меньше энергии электробусы. Салоны оснащены системой климат-контроля и местами для зарядки телефонов, а ближайшие остановки показывают медиаэкраны.
Для маломобильных пассажиров предусмотрена площадка и кнопки вызова водителя, а также места, где можно удобно разместить коляски или велосипеды.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".