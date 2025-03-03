Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Порядка 550 остановочных павильонов подключили к электросетям в Москве в прошлом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Столичный комплекс городского хозяйства регулярно проводит работу по организации электроснабжения павильонов, отметил вице-мэр. Совокупная мощность энергопринимающих устройств, которые были подключены в прошлом году, составила 799 киловатт.

Современные остановки общественного транспорта требуют постоянного стабильного снабжения электричеством из-за того, что они оснащены системами освещения и видеонаблюдения. Кроме того, возле павильонов находятся электронные информационные табло с расписанием маршрутов. Также на некоторых остановках расположены автоматы продажи билетов.

Между тем в столице подходит к завершению процесс модернизации устаревших павильонов остановок общественного транспорта, заявил заммэра Максим Ликсутов. В 2024 году 400 новых остановок были установлены в Восточном административном округе.

"Мы уже заменили 92% всех павильонов. С 2018 года их изготавливают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. В 2024 году там произвели 1,3 тысячи современных остановок", – подытожил вице-мэр.

Ранее Бирюков рассказал, что в 2025 году в столице появится более 80 тысяч умных фонарей. Благодаря им диспетчеры могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять освещением Москвы. В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает миллион.