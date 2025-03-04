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04 марта, 12:45

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В Москве проведут более тысячи бесплатных экскурсий до конца года

В Москве проведут более тысячи бесплатных экскурсий до конца года

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В столице стартует ежегодный цикл бесплатных экскурсий в рамках программы "Мой район". До конца года планируется провести более тысячи прогулок, причем около трети из них пройдут по новым маршрутам.

В прошлом году экскурсии собрали около 25 тысяч участников, которые познакомились с историей более 100 районов Москвы. В этом году маршруты охватят не только центр города, но и такие районы, как Зюзино, Останкино, Царицыно, Ховрино и Северное Измайлово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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