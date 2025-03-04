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04 марта, 11:15

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Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

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Проекту "Молодежь Москвы" исполнилось пять лет. Эта платформа помогает молодым москвичам в возрасте от 14 до 35 лет найти свое призвание. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За время существования проекта было организовано более пяти тысяч карьерных форумов, конкурсов и образовательных программ, которые помогли участникам найти работу и открыть свое дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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