Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Проекту "Молодежь Москвы" исполнилось пять лет. Эта платформа помогает молодым москвичам в возрасте от 14 до 35 лет найти свое призвание. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За время существования проекта было организовано более пяти тысяч карьерных форумов, конкурсов и образовательных программ, которые помогли участникам найти работу и открыть свое дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.