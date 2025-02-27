Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с 2011 года в столице установили 478 тысяч приборов наружного освещения. Большая часть из них – это современные энергоэффективные светильники. Также специалисты внедряют умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать, горит фонарь или нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.