Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 08:45

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Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: Собянин подвел итоги строительства электродепо в Москве

Новости часа: пять передовых школ будущего появятся в центре Москвы

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Собянин: обновление поездов Замоскворецкой линии завершится к концу 2026 года

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

Новости часа: строительство электродепо "Южное" завершится в этом году

Собянин рассказал о строительстве депо для новых поездов Замоскворецкой линии

Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с 2011 года в столице установили 478 тысяч приборов наружного освещения. Большая часть из них – это современные энергоэффективные светильники. Также специалисты внедряют умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать, горит фонарь или нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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