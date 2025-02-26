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26 февраля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве депо для новых поездов Замоскворецкой линии

Собянин рассказал о строительстве депо для новых поездов Замоскворецкой линии

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Cтроительство электродепо "Южное" в Братееве завершат в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Новое депо будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии – одной из старейших и протяженных. На территории объекта будет расположено 46 зданий различного назначения, в том числе отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, склад и административно-бытовые строения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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