Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

В 2024 году в Москве построили более 17 километров новых линий метро и открыли восемь станций. О планах по улучшению транспортной инфраструктуры столицы сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время продолжается строительство Рублево-Архангельской и Троицкой линий метро, а также станции "Достоевская" на Кольцевой линии.

До 2030 года в планах построить более 70 километров линий, 31 станцию и пять электродепо. Кроме того, в ближайшие два года в Москве будет завершено строительство и реконструкция семи городских вокзалов, а Ленинградский обновят.

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