Собянин: в Москве появится производство быстрых электрических зарядных станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва планирует заключить офсетные контракты для создания производства быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, с 2017 года город заключил 29 подобных контрактов, по девяти уже начались поставки продукции. Суть договоров в том, что инвесторы за свой счет создают или модернизируют производства, а столица обязуется приобретать их продукцию. Благодаря офсетам Москва уже получает лекарства, детское питание, медизделия и другие товары, рассказал Собянин.

Он отметил, что инвесторы за три года возведут или обновят предприятие, а затем 10 лет будут обслуживать зарядные станции. Москва, в свою очередь, гарантирует закупку около 3,6 тысячи ЭЗС, что позволит к 2030 году построить опорную городскую сеть быстрых зарядных станций.

Совокупный объем закупки по офсетным контрактам составит более 625 миллиардов рублей. Суммарно будет создано свыше восьми тысяч рабочих мест, добавил Собянин.

Ранее Москва заключила офсетный контракт на закупку примерно двух тысяч автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, реализация договора позволит улучшить технические характеристики и функциональные возможности устройств. Кроме того, это сократит время обслуживания москвичей более чем в два раза.