До 18 градусов тепла ожидается в Москве 3 апреля

Температура воздуха в Москве в пятницу, 3 апреля, составит от 16 до 18 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 13 до 18 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в столице на следующей неделе ожидается мокрый снег и гололедица. Большую часть понедельника, 6 апреля, Москву будет защищать антициклональный купол, который обеспечит переменную облачность и сухой воздух. Однако вечером с приближением теплого фронта небо затянут облака, и начнутся дожди.

При этом всю следующую неделю минимальные температурные значения ночью составят от 1 до 4 градусов тепла, а дневные показатели – 11–14 градусов.