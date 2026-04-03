03 апреля, 08:09

Транспорт

Проезд для транспорта закроют на ряде улиц Москвы 5, 12, 19 и 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд для транспорта будет временно закрыт на некоторых улицах 5, 12, 19 и 21 апреля из-за проведения православных праздников, передал портал мэра и правительства столицы.

В частности, движения не будет около городских кладбищ. С 06:00 до 16:00 в эти дни проезда будет закрыт:

  • на участках Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской до Озерной улицы;
  • в местном проезде от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы;
  • в Проектируемом проезде № 35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища;
  • на улице Подмосковной от местного проезда вблизи Хованского кладбища до Проектируемого проезда № 35;
  • в проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади;
  • на съезде с Калужского шоссе на дублер Калужского шоссе (по направлению в центр) возле владения 15 на 1-й улице Лесные Поляны и у владения 10 на 22-м километре Калужского шоссе;
  • на улице Суздальской от Городецкой улицы до Николо-Архангельского проезда;
  • на улице Галины Вишневской от Суздальской улицы до Салтыковской улицы;
  • на центральной площади перед главным входом на кладбище у 2-го Московского крематория от улицы Галины Вишневской до владения 4 на Окольной улице;
  • на Вешняковской улице от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец;
  • на путепроводе через Симферопольское шоссе (по направлению к Щербинскому кладбищу) от Типографской улицы до съезда на Щербинское кладбище;
  • в местном проезде (по направлению к Домодедовскому кладбищу) от владения 1 на 39-м километре трассы А-105 до Домодедовского кладбища;
  • в местном проезде от владения 3 на 40-м километре трассы А-105 до владения 1 на 39-м километре дороги А-105;
  • в Проектируемом проезде № 4278 от дома 29, строения 1 на Севанской улице до дома 36г, строения 1 на улице Бехтерева;
  • в местном проезде от улицы Бехтерева до дома 25а, строения 12 на Севанской улице;
  • на Деловой улице от улицы Севанской до дома 20, строения 45 на Деловой улице;
  • на дублере Каширского шоссе (по направлению в область) от Шипиловской улицы до дома 108, корпуса 1 на Каширском шоссе;
  • в Проектируемом проезде № 326 от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда.

Также 5, 12 и 19 апреля с 06:00 до 16:00 нельзя будет проехать по участку площади у Химкинского кладбища возле дома 3б на Новосходненском шоссе.

Помимо этого, остановку и стоянку запретят в проезде Стратонавтов у Волоколамского проезда, на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов.

А на Пятницком шоссе по направлению в область будет организована выделенная полоса от улицы Барышихи до поворота к Митинскому кладбищу. В Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1 в указанные дни запрещено будет поворачивать налево на разворотную площадку.

Ранее стало известно, что до 31 октября движение транспорта ограничено на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово. Там перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

